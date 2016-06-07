Москва, 7 июня, 2016, 10:43 — ИА Регнум. В 2015 году администрирование расходов на реализацию Федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП) осуществлялось Россельхознадзором недостаточно эффективно. Расходы на капитальные вложения были исполнены только на 66,1% (1 млрд 340, 3 млн рублей), сообщили в пресс-службе Счетной палаты РФ.

Andreykor Здание Генеральной прокуратуры РФ

Дебиторская задолженность по ФАИП составила на 1 января 2016 года 120,1 млн рублей, увеличившись в течение года на 7,3 млн рублей, или на 6%. Из 6 объектов, подлежащих вводу в 2015 году, не введен ни один. Причем к концу 2015 года только 2 объекта имели готовность 100%. По другим 4 объектам готовность составляла 95,7%, 58%, 14% и 6,5%, соответственно.

По итогам проверки были выявлены нарушения финансовой дисциплины и действующего законодательства на общую сумму 179,5 млн рублей.

Среди нарушений также отмечено, что в 2015 году подведомственными организациями Россельхознадзора не обеспечена государственная регистрация права оперативного управления на 313 объектов недвижимости и права постоянного (бессрочного) пользования 99 земельных участков, не зарегистрировано право собственности Российской Федерации на 497 объектов недвижимости и 77 земельных участков. Из общего количества используемых объектов недвижимого имущества (1642) в реестре федерального имущества не учтены 30 объектов недвижимости, в том числе один земельный участок площадью 550 640,99 кв. м.

Кроме того, выявлен ещё ряд серьёзных нарушений в деятельности Россельхознадзора.

По итогам проверки принято решение направить представления в Россельхознадзор и ФГБУ «ВГНКИ», информационное письмо — в ФАС и обращение — в Генеральную прокуратуру РФ по факту использования бюджетных средств на цели, не предусмотренные государственным заданием в сумме 4, 001 млн рублей. Заключение будет направлено в палаты Федерального Собрания.