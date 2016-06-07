Вашингтон, 7 июня, 2016, 10:43 — ИА Регнум. Департамент образования США опубликовал 7 июня данные обзора почти каждой государственной школы США за 2013−2014 учебный год, которые дают более объективную картину состояния образования США, пишет Washington Post.

Ян Стен. Городская школа. 1670

Несмотря на то, что все результаты общегосударственной проверки будут доступны только с осени, благодаря той информации, которая доступна уже сейчас, можно сделать несколько выводов о положении дел в государственном образовании США.

Во-первых, отмечает издание, за 2013−2014 учебный год 6,5 млн учеников хронически не посещали занятия, отсутствуя на протяжении 15 и более дней. Так, проблема стоит острее всего в подростковой среде, однако она не является исключительно подростковой, поскольку занятия также прогуливало более 3,5 млн учеников начальной школы.

Во-вторых, 850 тыс. учеников старшей школы сталкиваются с тем, что у них нет возможности обратиться к школьным кураторам, которые выполняют важную роль в работе школы. Они следят за успеваемостью учеников, помогают им подавать заявления в колледж, а также дают совет относительно жизни за пределами учебного заведения, которая может быть усложнена бедностью, насилием и проблемами в семье. А поскольку при урезании бюджета кураторов сокращают прежде всего, их всегда недостаточно. Так, в среднем по стране пропорция кураторов к ученикам составляет один к 500, поэтому многие ученики не имеют вообще возможности обратиться за консультацией.

В-третьих, 1,6 млн детей посещают учебные заведения, в которых есть действующий сотрудник правоохранительных органов, но не куратор. Прежде всего такая ситуация наблюдается в школах, в которые ходят ученики преимущественно африканского и латиноамериканского происхождения.

Затем, отмечают исследователи, государственное образование США страдает нехваткой учебных кадров, поэтому почти 800 тыс. детей посещают школы, в которых преподаватели не соответствуют требованиям штата. В такие школы чаще всего ходят дети из африканских и латиноамериканских семей.

Наконец, в образовании США по-прежнему наблюдается неравенство в том, кого чаще всего отстраняют от занятий. Так, на долю детей африканского происхождения приходится 19% случаев отстранения от занятий в младшей школе и 47% — в старшей.