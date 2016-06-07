Москва, 7 июня, 2016, 10:40 — ИА Регнум. Доллар США вырос по отношению к рублю на открытии торгов. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ) сегодня, 7 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

По состоянию на 10:01 мск доллар США вырос на 0,24% и составил 65,4 руб. Евро к этому времени подорожал на 0,17% и достиг 74,31 руб.

Цена на нефть Вrent сегодня, 7 июня, снизилась до $50,37 за баррель, подешевев на 0,34% .

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Банк России установил официальные курсы валют на 7 июня: стоимость доллара уменьшилась на 1 рубль 6,35 копейки — до 65 рублей 79 копеек. Евро же поднялся на 12,97 копейки и достиг отметки 74 рубля 69 копеек.