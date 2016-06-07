Чебоксары, 7 июня, 2016, 10:37 — ИА Регнум. В Чувашии за нарушение правил проведения государственной итоговой аттестации удалены 57 человек. Из них 44 девятиклассника и 13 выпускников школ, сообщили ИА REGNUM в региональном Минобразования.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экзамен

6 июня ЕГЭ по математике профильного уровня сдавали более 4,2 тыс. выпускников Чувашии. Данный экзамен сдавали те ребята, которые планируют продолжить свое обучение в вузе по инженерно-техническим, педагогическим специальностям. Ранее математику базового уровня сдавали 5212 человек.

По словам врио министра Светланы Петровой, экзамен прошел в штатном режиме, без технических сбоев. Работал 31 пункт проведения экзаменов, задействованы более 1,6 тыс. организаторов ЕГЭ, в том числе члены республиканской ГЭК, федеральные инспекторы, общественные наблюдатели.

По словам организаторов, «большая часть выпускников нацелена на честную сдачу экзамена, добросовестное соблюдение порядка проведения государственной итоговой аттестации». Тем не менее пятеро человек были удалены с экзамена по профильной математике за пользование сотовым телефоном и шпаргалками, на сдаче ЕГЭ по математике базового уровня — ещё двое. Напомним, ранее с экзамена по русскому языку за шпаргалки были удалены пять человек.

Всего по состоянию на 6 июня в Чувашии за нарушение правил проведения государственной итоговой аттестации удалены 57 человек. Минобразования Чувашии убедительно просит всех выпускников строго соблюдать порядок проведения государственной итоговой аттестации. Как отметила Светлана Петрова, «молодые люди вступают во взрослую жизнь, уважение к закону, правопорядку, соблюдение нравственно-правовых норм и правил является одним из главных качеств законопослушного гражданина, и честная сдача экзамена — единственно правильный выбор».