Вашингтон, 7 июня, 2016, 10:33 — ИА Регнум. Американский боец смешанных единоборств Кевин Фергюсон, известный в профессиональном мире как Кимбо Слайс, скончался на 43 году жизни в США. Об этом, как передает «Р-Спорт», сообщил исполнительный директор Bellator MMA Скотт Коккер.

mmafrenzy.com Кимбо Слайс

«Он (Кимбо Слайс) был одним из самых популярных и харизматичных бойцов за всю историю ММА, — сказал Коккер. — Вне ринга он был отличным товарищем и семьянином. Все наши молитвы сейчас с родственниками и друзьями Кимбо».

Кимбо Слайс 6 июня был доставлен в одну из клиник Корал-Спрингс (штат Флорида), где спустя некоторое время скончался. В настоящее время специалисты пытаются установить причины смерти бойца.

Напомним, Кевин Фергюсон (Кимбо Слайс) родился в 1974 году в столице Багамских островов Нассау. На профессиональном ринге ММА он дебютировал в 2007 г, нокаутировав соперника за 19 секунд. В 2011 году американский спортсмен дебютировал на боксерском ринге в супертяжёлой весовой категории, где одержал победы во всех 7 боях.

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