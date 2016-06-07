Казань, 7 июня, 2016, 10:34 — ИА Регнум. Две молодые девушки получили множественные травмы, когда автомобиль, в котором они находились, сорвался в вершины горы в Альметьевском районе Татарии, пишут «Челнинские известия».

Пётр Иванов Обрыв

Инцидент произошел в минувшие выходные недалеко от поселка Урсала. Автомобиль «ВАЗ-2114», за рулем которого находился молодой человек, въехал на вершину горы Урсалтау и остановился рядом с обрывом. Из-за того, что водитель не поставил машину на ручной тормоз, транспортное средство покатилось в пропасть. Сам водитель успел выскочить из машины, а две пассажирки остались в салоне.

Автомобиль несколько раз перевернулся, остановившись только у подножия горы. К счастью, девушки остались живы, однако получили множественные переломы. Водитель машины был доставлен в полицию для дачи показаний.