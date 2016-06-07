Москва, 7 июня, 2016, 10:31 — ИА Регнум. Потребительские настроения жителей России постепенно улучшаются. Индекс потребительского доверия с февраля по май прибавил 5 пунктов (с 29 до 34 п.), при диапазоне от 10 до 90 п. Неблагоприятным для крупных покупок нынешнее время считают 63% опрошенных, приемлемым — 23%. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Индекс кредитного доверия в мае также начал улучшать позиции. Положительная динамика наблюдается на фоне сокращения доли респондентов, называющих нынешнее время для кредитов неподходящим (до 83%).

В вопросе доверия банкам за последний месяц ситуация практически не изменилась: 36% советуют положить свободные деньги в банк, тогда как 38%, напротив, предлагают забрать со счетов свои накопления.

Доля тех, кто считает необходимым сократить повседневные расходы, держится на уровне максимальных значений (66% в апреле, 64% в мае). Четверть опрошенных (24%) полагает, что имеющиеся сбережения лучше вложить во что-нибудь ценное, а повседневный доход потратить (зарплаты, пенсии) на необходимые покупки.

Опрос проведен 28−29 мая 2016 года в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Объем выборки 1600 человек в возрасте 18 лет и старше. Метод опроса — личные интервью по месту жительства респондента. Максимальный размер не превышает 3,5%.