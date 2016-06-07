Москва, 7 июня, 2016, 10:24 — ИА Регнум. Объёмы реализации пикапов на авторынке России в апреле 2016 года показали, что в тройке лидеров этого сегмента российского рынка произошли изменения, сообщает «Дейли-Мотор».

uaz.ru УАЗ Пикап

Лидером продолжает оставаться японский концерн Toyota, нарастивший за апрель 2016 года 118% продаж по сравнению с апрелем 2015 года. Рост продаж продукции концерна за первый квартал текущего года составил 59%.

Отечественный бренд УАЗ, продавший за апрель 305 машин, а за первый квартал 1118 автомобилей, нарастил 10% продаж и вытеснил со второго места концерн Mitsubishi, реализовавший в апреле на российском рынке 131 пикап.

В итоге УАЗ сместил Mitsubishi со второго места на рынке как по итогам апреля, так и по итогам первого квартала, за который Mitsubishi распродал в РФ всего 629 пикапов L200.