Якутск, 7 июня, 2016, 10:31 — ИА Регнум. Решение Якутского городского суда, вынесенное по поданному главой республики Егором Борисовым иску о защите чести и достоинства, Верховный суд региона оставил без изменения. В инстанции отказались удовлетворить апелляционную жалобу правозащитника Николая Седалищева, который был ответчиком по резонансному делу и автором статьи, ставшей поводом для подачи иска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

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Выносивший решение по апелляции судья подтвердил, что иск главы Якутии к правозащитнику удовлетворён частично. По решению инстанции, полностью повторившему заключение Якутского городского суда, Николай Седалищев обязан заплатить Егору Борисову компенсацию морального вреда в размере 1 рубль и опровергнуть сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию главы республики. Решение суда правозащитник должен исполнить в течение 14 дней.

Судебная коллегия Верховного суда РС (Я) согласилась с выводами Якутского городского суда о том, что являются не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию главы Якутии следующие сведения: «Егор Борисов, работая Председателем Совета директоров ОАО «Горизонт РТ» незаконно отчуждал государственные акции на сумму 235 000 000 рублей в пользу ООО «Гамбит Секретьюз БК», зарегистрированной на Виргинских островах Британии, даже назначал иностранцам премию в сумме 3 500 000 руб. за организацию хищения государственного векселя»; «Егор Борисов совместно с «алмазным королем» Ничипорук организовал скрытную продажу 76,2% государственных акций ОАО «Якутгазпром» в пользу ООО «Славия», учредитель которого зарегистрирован на Виргинских островах Британии, не без его одобрения Председателем Совета директоров ОАО «Якутгазпром», имеющего стратегическое значение для обороны страны и безопасности государства, избран в 2008 году иностранный гражданин Ивантер Дмитрий, имеющий вид на жительство».

«Данные сведения умаляют честь, достоинство и деловую репутацию истца, распространены под видом неоспоримых фактов в форме безапелляционных утверждений», — говорится в официальном сообщении Верховного суда республики. Там также отметили, что ответчик, сообщивший вышеизложенные сведения, не представил доказательств реальности указанных фактов, при этом форма изложения выше рассмотренных сведений квалифицирована судом как утверждение о совершении истцом правонарушений.

«Данные сведения изложены ответчиком как утверждения о фактах, свидетельствующих о нечестности, недобросовестности в профессиональной деятельности, совершении действий, вопреки требованиям законодательства об открытости деятельности органов государственной власти и вопреки интересам государственной службы, интересам субъекта, главой которого является истец», — также сообщили в суде.

Между тем, там не пояснили, почему иск удовлетворён только частично, и порочащими честь и достоинство главы Якутии не признаны отрывки, в которых говорится о том, что Егор Борисов направил для применения неопубликованный для всеобщего сведения договоры по отчуждению имущества объединения «Якуталмаз» и государственных акций ОАО «Якутуголь», подписанные лицами, не обладающими полномочиями президента республики. Кроме того, ничего не сказано в решении инстанции об этих частях текста, которые были упомянуты в иске: «Егор Борисов скрытно содействовал компаниям и отдельным гражданам, действующим в корыстных интересах» и «Однако, жители Республики Саха (Якутия) в результате «теневой деятельности» Егора Борисова отчуждены от природных ресурсов, деньги «экскаватором» гребут чужие «дяди».

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В Верховном суде Якутии при этом указали на то, что в силу пункта 1 статьи 152 Гражданского кодекса РФ обязанность доказывать соответствие действительности распространенных сведений лежит на ответчике. Истец обязан только доказать факт распространения сведений лицом, к которому предъявлен иск, а также порочащий характер этих сведений, отметили в пресс-службе инстанции.

Между тем, Николай Седалищев по-прежнему уверен в своей правоте и считает, что такое решение вынесено только потому, что «наверное, судебная система сегодня извращена и стоит на защите интересов богатых». Об этом он заявил «Блокноту Якутска», также отметив: «Судья Якутского городского суда Кочнева голословно указала, что правительство республики пыталось через Арбитражный суд признать сделку по продаже акций «Горизонт РТ» недействительной и вернуть деньги в бюджет. Хотя в Арбитражный суд обращалась прокуратура республики, а не правительство. И прокуратура выиграла суд первой инстанции. А в суде второй инстанции Министерство имущественных отношений правительства РС (Я) заявило, что сроки обращения в суд пропущены. На этом основании решение первой инстанции было отменено. Мой защитник Семен Соловьев в Верховном суде республики письменно ходатайствовал о том, чтобы суд запросил заявление правительства в Арбитражный суд по делу «Горизонт РТ». Почему нам его не показывают? Кочнева просто всех обманула. Ходатайство Соловьева оставили без рассмотрения. Во всяком случае, оценки в суде ему дано не было».

Николай Седалищев намерен обжаловать решение Верховного суда в Президиуме ВС республики, далее — в Верховном суде России, а затем и в Конституционном суде. «Егору Борисову не надо из себя обиженного строить. Наоборот, по публикациям назначил бы служебную проверку», — считает правозащитник.