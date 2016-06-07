Москва, 7 июня, 2016, 10:15 — ИА Регнум. Сегодня, 7 июня, Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект, предусматривающий изменение в проведении кадастровой оценки, сообщает ИА REGNUM. В условиях кризиса существующая ныне кадастровая оценка несправедлива, отметил глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»). «Дело в том, что в период кризиса официальная оценка значительно выше, чем рыночная. С этой точки зрения владельцы квартир, земельных участков, садов и так далее налогов платят гораздо больше, чем полагается по справедливости и по закону», — сказал он.

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«Сейчас существуют независимые оценщики, которые первоначально договариваются с законодательными органами, представляют массовую оценку, а затем, когда идет оспаривание конкретной оценки конкретного недвижимого объекта, также опять-таки к ним обращаются с тем, чтобы дать оценку уже конкретного объекта», — продолжил депутат.

Сложившаяся ситуация вызывает массовое недовольство, и чтобы положить конец разногласиям, новым законом предлагается создать единые органы государственной оценки. «Органы эти будут создаваться в субъектах РФ, и эти учреждения будут создавать «мягкую» оценку — мягкую с той точки зрения, что мы предлагаем предусмотреть досудебное оспаривание в этом же законе с тем, и чтобы этот результат оспаривания распространялся не только на конкретный объекты, допустим, на квартиру, — но и на весь дом», — пояснил парламентарий.

«Честно говоря, мы немножко «поддавливали» правительство, чтобы как можно быстрее его принять», — добавил Крашенинников.