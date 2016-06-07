Москва, 7 июня, 2016, 10:14 — ИА Регнум. В условиях антироссийских экономических санкций происходит рост отдельных секторов и компаний российской экономики. Лидерами этого процесса считаются сельское хозяйство, пищевая промышленность, частично металлургия. Однако этого недостаточно, чтобы считать политику импортозамещения успешной, заявил завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов, комментируя корреспонденту ИА REGNUM рост российских компаний, несмотря на санкции.

Адольф фон Менцель. На металлургическом заводе. 1875

«Импорт в Россию сократился из-за падения рубля и санкций больше чем на 25% за прошлый год. Это создает дополнительный спрос для отечественных компаний. Однако воспользоваться этим страна в целом может, лишь перейдя к новой модели экономического развития. Для того чтобы получить значительный эффект импортозамещения через 3−5 лет, сегодня надо обеспечить значительные инвестиции в модернизацию основных фондов, в развитие науки и образования. Между тем производственные инвестиции в России остаются низкими. Валовое накопление капитала сокращается три последних года и в 2015 году уменьшилось еще почти на 20%», — сказал эксперт.

«Чтобы инвестиции окупились, необходим рост платежеспособного спроса соответствующих производств. Но реальная заработная плата сократилась в 2015 году на 10%, а бедное население увеличилось более чем на 3 миллиона человек, что означает дальнейшее сокращение внутреннего рынка на фоне продолжающегося мирового экономического кризиса. В этих условиях превратить рост отдельных компаний и отраслей в общенациональный феномен сложно», — пояснил Дзарасов.

«Для успеха импортозамещения России необходимо отказаться от неолиберального пути развития и найти свою модель индикативного планирования. Ее главная задача — обеспечить комплекс предпосылок для обновления производства. Такая модель предполагает перераспределение национального дохода в пользу наемных работников и малообеспеченных слоев населения, что позволит расширить внутренний рынок на фоне падения внешнего. Необходимо также прекратить бесконтрольный вывоз капитала (свыше 200 млрд долл. только за последние 2 года), направив эти средства на инвестиции в производственные мощности», — считает он.

«Правительство должно также отказаться от дальнейшего проведения так называемых реформ сферы науки и образования, которые подрывают развитие этих важнейших для импортозамещения сфер. Денежная политика также должна обеспечить доступность финансовых ресурсов для обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства. Лишь реализация этих и ряда других мер по развитию производства позволит России воспользоваться открывшимися возможностями для импортозамещения и развития», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный директор Фонда содействия инновациям Сергей Поляков заявил, что в условиях экономических санкций российские компании при поддержке государства выходят на европейские и американские рынки. По его словам, находясь под санкциями, отечественные компании показывают рост. Так, выручка высокотехнологичных компаний, которые были поддержаны фондом в 2014 году, возросла в 2015 году на 20%.

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