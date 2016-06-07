Москва, 7 июня, 2016, 09:59 — ИА Регнум. Правительственный законопроект, позволяющий регионам вводить плату за въезд в города, Госдума обсудит осенью. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 июня, об этом сообщил первый замглавы фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов. «По моим данным, обсуждение законопроекта перенесли на осень», — сказал парламентарий.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Накануне комитет по транспорту рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект, согласно которому «высшие исполнительные органы власти субъектов РФ, органы местного самоуправления вправе вводить временное ограничение или прекращение движения транспортных средств в целях обеспечения эффективности организации дорожного движения на дорогах в отношении всех транспортных средств либо их определенных видов (типов), категорий, принадлежности, экологического класса, наполненности пассажирами, а также в отношении определенных дней и времени суток». При этом временное ограничение движения «может устанавливаться посредством взимания платы за движение по дорогам, дифференцируемой в том числе в отношении определенных видов (типов), категорий транспортных средств, их принадлежности, экологического класса, наполненности пассажирами, а также в отношении определенных дней и времени суток».

Кроме того, законопроект регулирует вопросы создания парковок, при этом размер платы не ограничивается.