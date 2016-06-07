Москва, 7 июня, 2016, 09:58 — ИА Регнум. Спрос на риск остается на относительно высоком уровне. И американский рынок акций, и нефтяные фьючерсы торгуются на семимесячных максимумах, что поддерживает российскую валюту. Пара доллар/рубль уже полтора месяца стоит в диапазона 64−67,50 руб/долл., и пока драйверов для выхода из этого диапазона не хватает, считает аналитик ТелеТрейд Михаил Поддубский.

ИА REGNUM Рубль к доллару

«10 июня состоится заседание Банка России, и мнения участников рынка относительно перспектив снижения ставки разделились. Согласно опросу Bloomberg, почти половина опрошенных экспертов считает, что ЦБ РФ на ближайшем заседании понизит ставку на 50 б.п., остальные опрошенные эксперты понижения ставки не прогнозируют. Инфляция в годовом исчислении на данный момент составляет 7,3%, и при ключевой ставке на уровне 11% реальные ставки действительно высоки», — пояснил Поддубский.

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По его мнению, «ЦБ РФ имеет все основания для понижения ставки на 50 б.п. на этой неделе. При этом, если говорим о реакции в российской валюте при сценарии понижения ключевой ставки, то опыт 2015 года показывает, что реакция рынка в динамике национальной валюты после понижения ставки совсем не высока, поэтому ждать каких-либо резких движений только на основании понижения ставки вряд ли стоит».

«В целом в июне риски для российского рубля будут постепенно нарастать. Внешние риски вкупе с сезонным увеличением импорта и необходимости для российских компаний выплачивать внешний долг могут привести к постепенному движению в район 69−70 руб/долл.», — предположил эксперт

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Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк РФ установил официальные курсы валют на 7 июня. Стоимость доллара уменьшилась на 1 рубль 6,35 копейки — до 65 рублей 79 копеек. Евро же поднялся на 12,97 копейки и достиг отметки 74 рубля 69 копеек. Цена на нефть марки Brent составляет $50,37 за баррель, снизившись на 0,34%.