Шеффилд, Великобритания, 7 июня, 2016, 09:58 — ИА Регнум. Молекулярные биологи из Шеффилдского университета раскрыли механизм размножения ДНК в клетках, связанный с появлением ветвящихся двойных спиралей, возникающих при копировании генетического материала, сообщается в журнале Nature Structural & Molecular Biology.

ИА REGNUM ДНК

Ветвящаяся ДНК образуется в организме людей каждый день, её появление является промежуточным продуктом процесса синтеза дочерней молекулы ДНК.

Ученые с помощью синхротрона Diamond Light Source, расположенного в Великобритании, впервые смогли наблюдать, что происходит момент репликации с ДНК. Оказалось, что ферменты флэп-эндонуклеазы расщепляют нуклеиновые цепочки в определенных местах, а концы разветвленной ДНК проходят через отверстие в структуре эндонуклеазы, скользящей к основному стволу, от которого она отрезает ветку ДНК.

Синхротрон, он же кольцевой циклический ускоритель заряженных частиц, применяется для изучения разнообразных объектов, от окаменелостей древних животных до вирусов и вакцин.

Авторы исследования считают, что результаты их работы помогут при разработке новых методов лечения и профилактики рака.