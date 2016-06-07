Севастополь, 7 июня, 2016, 09:56 — ИА Регнум. Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Севастополя рассчитывает в 2016 году выдать 150 кредитов и привлечь средства для их рефинансирования на 350 млн рублей. Об этом 6 июня на совещании в правительстве заявила директор предприятия Юлия Сытова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Севастополь

Чтобы обойти риски экономических санкций со стороны зарубежных партнерских инвестиционных компаний, для развития ипотеки в Крыму федеральное профильное агентство ищет альтернативные пути реализации намеченных в 2016 году планов.

«На сегодняшний день федеральное агентство принимает решение по согласованию альтернативных систем рефинансирования как для Крыма, так и для Севастополя, чтобы уже в ближайшее время мы могли реализовывать ипотечные социальные федеральные программы», — сказала Сытова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Севастополь не выполняет показатели по обеспечению населения города «доступным и комфортным жильем», согласно майским указам президента.

«В прошлом году в Севастополе банки выдали 51 ипотечный кредит, в то время как, согласно расчетным показателям, банки должны были выдать 2282 кредита на жилье», — констатировали в региональном правительстве.