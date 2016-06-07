Москва, 7 июня, 2016, 09:54 — ИА Регнум. Ликвидация военных кафедр в гуманитарных вузах нарушает права студентов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 июня, об этом заявил первый замглавы фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов, комментируя решение Минобороны. «Фракция не может согласиться с таким решением Минобороны, мы считаем его неправильным, ликвидация серьезно бьет по правам студентов», — заявил Емельянов.

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Депутаты считают, что «практику военной подготовки в вузах необходимо расширять». «По сути вернуться к той системе, которая была некоторое время назад, когда все студенты, поступающие в вузы, могли пройти военную подготовку и в последующем были освобождены от военного призыва», — говорит депутат Госдумы.

«Мы считаем, что на военных кафедрах должны готовить не только узких специалистов для армии, но и проводить общевойсковую подготовку и тем самым готовить нашу молодежь к защите своего Отечества», — отметил парламентарий.

Список федеральных вузов, в которых будут ликвидированы военные кафедры, будет утвержден в ближайшее время. Те, кто уже зачислен на кафедры, смогут доучиться, пишут СМИ.