Стамбул, Турция, 7 июня, 2016, 09:54 — ИА Регнум. По меньшей мере пять человек получили ранения 7 июня в результате взрыва в Стамбуле, целью которого, как предполагается, были сотрудники правоохранительных органов страны, сообщает Associated Press со ссылкой на местные СМИ.

Стамбул

Взрыв прогремел в одном из центральных районов города, близ Стамбульского университета.

На месте происшествия работают полиция и спасательные службы.

На данный момент ни одна группировка не взяла на себя ответственность за совершение данного теракта, однако, как отмечают турецкие СМИ, за ним могут стоять курдские повстанцы или боевики (запрещенной в России) террористической группировки «Исламское государство».