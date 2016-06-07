Нижнекамск, Татарстан, 7 июня, 2016, 09:54 — ИА Регнум. Празднование сабантуя в Нижнекамске завершилось «битвой» за бесплатное восточное лакомство, репортаж с места событий опубликовало сетевое издание «Бизнес Online».

chak-chak.orentat.ru Чак-чак

Праздник окончания весенних полевых работ в Нижнекамске пришли отметить около 60 тысяч человек. В программу сабантуя включили и бесплатную раздачу сладостей. 200-килограммовый чак-чак кондитеры готовили 10 часов, а участники гуляний расхватали его за считанные минуты, отталкивая друг друга, чтобы не остаться без кусочка.

Тесто для чак-чака готовят из пшеничной муки и яиц, формируют из него тонкие короткие палочки и обжаривают во фритюре, а затем поливают горячим медом. Как правило, сладкое блюдо формируют в виде горки. Лакомство относят к национальной кухне татар и башкир.