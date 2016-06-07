Красноярск, 7 июня, 2016, 09:46 — ИА Регнум. Министр сельского хозяйства Российской Федерации Александр Ткачев побывал с рабочим визитом в Красноярском крае. Он посетил два краевых предприятия — птицефабрику «Заря» и козью ферму «Коза-Дереза», где ознакомился с используемыми технологиями и выслушал жалобы и предложения работников.

lifedon.com.ua Уборка урожая зерновых культур

Как уточнил в беседе с ИА REGNUM помощник министра сельского хозяйства Красноярского края Евгений Эдин, визит Ткачева продлился один день. После визита на сельхозпредприятия он провел совещание по вопросу развития агропромышленного комплекса региона, в котором приняли участие члены краевого правительства, депутаты законодательного собрания края, руководители предприятий АПК и профильных образовательных учреждений, представители надзорных органов, главы районов.

Министр сельского хозяйства РФ отметил успехи Красноярского края в производстве сельхозпродукции и большой потенциал региона для его дальнейшего роста. По словам Эдина, Ткачев особенно отметил выгодное расположение Красноярского края с точки зрения экспорта зерна в Китай, но более подробно данное направление развития сельхозпроизводства не обсуждалось.

«У Красноярского края есть исторический шанс: не только обеспечить себя сельхозпродукцией, но и выйти на новые экспортные рынки. Географическое положение региона создает дополнительные конкурентные возможности. Надо работать над качеством продукции, над брендами», — заявил министр.

По мнению Ткачева, регион «имеет все составляющие для того, чтобы стать крупным сельскохозяйственным регионом Сибири», в частности, хорошую рентабельность сельхозпредприятий и высокую долю прибыльных организаций.

В беседе с ИА REGNUM Эдин также рассказал, что речь на совещании зашла и о предстоящем отчуждении необрабатываемых сельскохозяйственных земель в пользу государства. Соответствующий закон вступит в силу в июле. Земельные участки, которые на протяжении трёх лет никак не обрабатывались, будут изыматься по суду в пользу субъекта РФ, в данном случае в пользу администрации Красноярского края. Далее участки будут перераспределяться и продаваться новым собственникам.

Эдин подчеркнул, что речь идет именно о землях сельскохозяйственного назначения, а не о частных садовых участках.

Предполагается, что данная мера даст возможность ввести в оборот большое количество земли и повысить эффективность сельскохозяйственного производства. «В условиях замещения импорта в регионе есть все возможности для наращивания объемов производства. За счет применения интенсивных технологий необходимо повысить урожайность хотя бы на 3 центнера с гектара. На сегодняшний день в Красноярском крае собрано 2,3 млн тонн зерна при урожайности 22 центнера с гектара. В ближайшие 5 лет нужно достичь урожайности в 25−30 центнеров с гектара», — заявил Ткачев.