Посёлок городского типа Лотошино, Московская область, 7 июня, 2016, 10:06 — ИА Регнум. В деревне Ушаково Лотошинского района Московской области была остановлена деятельность цеха по нелегальному производству алкогольной продукции. Изъято свыше 10 тысяч готовых бутылок поддельного спиртного. Организаторов производства суррогата разыскивают. Об этом сообщается на официальном сайте ГУ МВД РФ по Московской области.

dermalatlas.ru Спиртное в бутылках

В помещениях цеха располагалась производственная линия по разливу суррогатного алкоголя под марками известных российских и зарубежных торговых брендов. На месте было изъято более 6 тонн спирта, около 32 тонн купажа, более 10 тысяч бутылок вина и водки, а также 845 тысяч акцизных марок.

Помимо этого, на производстве круглосуточно работали и проживали 22 нелегальных мигранта — уроженцы Средней Азии. На нарушителей был наложен административный штраф в 7 тысяч рублей, а затем они были выдворены из страны.

«Проводится комплекс мероприятий, направленный на установление организаторов незаконного бизнеса и мест сбыта фальсифицированной алкогольной продукции», — отмечается в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ст. 327.1 «Использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок либо федеральных специальных марок» и ст. 322.1 «Организация незаконной миграции» Уголовного кодекса Российской Федерации. Организаторам производства грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, производство суррогатного алкоголя ранее фиксировали и в других муниципалитетах области. Так, в январе 2016 года в Пушкинском районе были изъяты из оборота 20 тыс. единиц контрафактных спиртных напитков на сумму более 10 млн рублей. В апреле в Подольске на территории промышленной зоны была остановлена работа незаконного производства алкоголя. На складе было обнаружено 50 тыс. литров этилового спирта и 50 тыс. бутылок с уже разлитым алкоголем.