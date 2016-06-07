Турция, 7 июня, 2016, 09:47 — ИА Регнум. Дети, которые иммигрировали из Сирии в Турцию, спасаясь от войны, были привлечены для работ по пошиву одежды для террористов «Исламского государства» (ИГ — запрещено в России). Сшитая одежда контрабандными путями переправляется в Сирию. Об этом сообщил сирийский бизнесмен Абу Закур, пишет ежедневная британская газета The Daily Mail.

zadrottv.ru Швейная машина

Закур бежал в Турцию из Ракки (Сирия) и затем открыл недалеко от сирийской границы мастерскую по пошиву одежды в городе Антакья (Турция). Конечными потребителями мастерской являются террористические организации ИГ (запрещена в РФ) «Ахрар аш-Шам» (запрещена в РФ) и «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в РФ). Торговать одеждой для военных намного выгоднее, чем для гражданских лиц, поясняет бизнесмен.

В пошиве одежды задействованы дети девяти-тринадцати лет, прибывшие из Сирии. Они трудятся на фабрике по 12 часов в сутки. За свой труд они получают ежедневно примерно 40 турецких лир (приблизительно 14 долларов).

Их работа — кроить и шить форму для террористов. Закур отмечает, что получает сырьё из Стамбула.