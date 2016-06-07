Вашингтон, 7 июня, 2016, 09:39 — ИА Регнум. Власти США заинтересованы в возобновлении диалога с Россией по противоракетной обороне (ПРО). Об этом, как передают «Вести.Ru», заявила замгоссекретаря США Роуз Готтемюллер.

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«Мы (власти США) были бы только рады, если бы российская сторона оказалась готова к возобновлению диалога с нами», — сообщила дипломат.

При этом Готтемюллер добавила, что заявления РФ о неготовности США вести диалог с Россией по ПРО «вызывают недоумение».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 мая 2016 г. президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом заявил, что размещение в рамках развертывания ПРО США в Европе пусковых установок, в которые можно погрузить ракеты средней дальности, — это «не что иное, как размывание Договора о ракетах средней и меньшей дальности со стороны американских партнёров».

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