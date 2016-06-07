Москва, 7 июня, 2016, 09:34 — ИА Регнум. Показатели первичного рынка ипотечного жилищного кредитования в январе-апреле 2016 года продемонстрировали положительную динамику, сообщается на сайте Центробанка РФ

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Банки за 4 месяца предоставили заемщикам 261 тысячу ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на общую сумму 446,5 млрд рублей. По сравнению с январем-апрелем 2015 года объем предоставленных средств в рублях увеличился на 49,8%.

Доля предоставленных с начала 2016 года валютных ипотечных кредитов не увеличилась и по-прежнему составила 0,1%. При этом задолженность по валютной ипотеке снизилась с февраля 2016 года и в апреле ее доля в совокупном портфеле ИЖК составила 2,4%.

В апреле средняя ставка по ипотечным жилищным кредитам в рублях составила 12,94%.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России за последний год было выдано 762 тысячи ипотечных кредитов на сумму 1,28 триллиона рублей, что на уровне 2012 года, когда было выдано 740 тысяч кредитов. При этом в начале 2016 года выдача жилищных кредитов фактически вышла на докризисный рекордный уровень. За первые три месяца 2016 года было выдано 190 тысяч кредитов на сумму 325 миллиардов рублей.

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