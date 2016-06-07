Барнаул, 7 июня, 2016, 09:30 — ИА Регнум. Алтайские спасатели побывали в Барнаульском зоопарке и накормили сгущенкой медвежонка, которого им несколько дней назад пришлось снимать с дерева в райцентре Солонешное. Подробности сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю.

ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю Алтайские спасатели помогают медвежонку

В соответствии с приказом начальника Сибирского регионального центра, сводный спасательный отряд Сибирского спасательного центра МЧС России работает в Алтайском крае для проведения противопаводковых мероприятий и оказания помощи населению. И тем неожиданней стал звонок от оперативного дежурного ЕДДС Солонешенского района.

«Местные жители попросили оказать помощь, снять животное с дерева. Никто не подозревал, что этим животным окажется напуганный, голодный медвежонок. Он остался без матери и пришел в деревню в поисках пропитания. Увидев людей, испугался и залез на дерево. Его рев услышали местные жители, но помочь не отважились. Позвали на помощь спасателей. Необходимо было что-то придумать, ведь легко сказать — снять с дерева медведя, даже кошка ведет себя агрессивно в такой ситуации. А тут медвежонок шипит и отмахивается лапой, не поймет глупый, что мы пытаемся ему помочь. Пришлось обернуть его в куртку и спустить вниз. Когда медвежонок оказался на земле, он попытался убежать». Спасатели вместе с местным жителем изловчились и поймали малыша. На вид медвежонку 4 месяца, поэтому в лесу он не выжил бы. А теперь его передали в Барнаульский зоопарк, где его жизни ничего не угрожает», — пояснил командир роты подразделения Сибирского спасательного центра МЧС России Анатолий Зиятов.

Спустя две недели после случившегося командир вместе с ефрейтором Алексеем Орловым и рядовым Романом Доброндравом решили навестить спасенного ими медвежонка, названного Потапом.

Как оказалось, в Барнаульском зоопарке спасенный зверь живет с таким же малышом-медведем по имени Глаша. В сопровождении директора зоопарка Сергея Писарева медвежат прямо в клетке накормили сгущенкой. «После вкусного перекуса радостные медвежата игриво позировали для фотокамер спасателей, а также для обступивших клетку детей», — отмечают в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю.

Между тем корреспонденты программы «Вести-Алтай» сообщают некоторые сведения по поводу причин появления Потапа на дереве в Солонешном.

«Как выяснили охотоведы, с месяц назад медвежонка из тайги принес местный охотник. За изъятие животного из дикой природы ему уже грозит штраф до 5 тысяч рублей. Охотнадзор сейчас выясняет, что стало с самой медведицей — погибла ли по вине природы, или от рук браконьеров. Ведь по странному совпадению и в Новосибирский зоопарк в эти же дни попал медвежонок с Алтая, и вполне может оказаться братом этому найденышу», — отмечают алтайские тележурналисты.

Навестив Потапа в Барнаульском зоопарке, спасатель Анатолий Зиятов сказал, что теперь у него есть к кому приезжать в Барнаул. Но, как сообщил ИА REGNUM директор зоопарка Сергей Писарев, дальнейшая судьба хозяина сибирской тайги зависит от спонсоров. До осени Потапу необходимо построить современный вольер (его стоимость ориентировочно около одного миллиона рублей).

«Мне очень не хочется, чтобы медвежата были переданы в другие зоопарки страны. Ведь даже на туристической эмблеме Барнаула изображен именно медведь. Некоторые уже откликнулись на мой призыв о помощи. Поэтому есть надежда обеспечить зверям достойное содержание в нашем зоопарке», — подчеркнул Сергей Писарев.

По его словам, это не первый случай, когда сотрудники МЧС спасают и передают животных в организации, занимающиеся охраной животного мира.