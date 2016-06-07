Пекин, 7 июня, 2016, 09:27 — ИА Регнум. Более 9,4 млн выпускников китайских школ прибыли в установленные места для сдачи гаокао— всекитайского государственного вступительного испытания. Экзамен пройдет 7−8 июня и будет состоять как минимум из трех дисциплин.

news.163.com Экзамены в Китае

Обязательными для всех выпускников являются следующие предметы: китайский язык, математика и иностранный язык. Дополнительно каждый из выпускников может выбрать необходимые дисциплины в зависимости от будущей специализации в университете. В число дополнительных дисциплин входят: физика, химия, биология, информатика, история, география и политология, пишет «Сина синьвэнь».

Школьники испытывают колоссальное давление. Поступление в ведущие учебные заведения Китая возможны только с высокими баллами за гаокао. Психологическое давление настолько высоко, что многие школьники отказываются писать экзамен, предпочитая идти учиться в платные местные учреждения. Китайский гаокао, в отличие от российского ЕГЭ, не является обязательным.

Подготовка к экзамену велась на территории всех регионов Китая несколько месяцев. Министерство образования призвало всех педагогов создать благополучные условия для сдачи испытаний.

Сотрудники полиции патрулируют окрестности большинства заведений, где ведется сдача гаокао. Накануне экзамена водителей автомобилей попросили воздержаться от использования клаксона поблизости от школов и университетов, так как это может отвлекать экзаменуемых.