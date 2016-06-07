Хельсинки, 7 июня, 2016, 09:20 — ИА Регнум. Бурый медведь, который забрел 6 июня на территорию военной базы «Кайнуу» в Финляндии, напугал 3 000 солдат принимавших участие в маневрах. Как сообщает Iltalehti. fi, животное уничтожило часть пищевых запасов силовиков и принялось рвать вещи личного состава.

Медведь

«Обычно медведи избегают людей, но этот не боялся вообще», — сообщила пресс-секретарь бригады Сату Хуянен.

Решив, что лесной зверь представляет угрозу для военнослужащих, командование части обратилось к сотрудникам правоохранительных органов за разрешением застрелить медведя. После получения соответствующей санкции лесной гость был застрелен.

Отметим, что военная база «Кайнуу» является крупнейшим в вооруженных силах Финляндии учебным центром сухопутных войск.