Москва, 7 июня, 2016, 09:20 — ИА Регнум. Постановлением правительства РФ принято решение о создании национального парка «Кисловодский» общей площадью 965,79 гектара на землях, расположенных на территории города Кисловодска (Ставропольский край), сообщается на сайте правительства РФ.

turisticum.ru Кисловодский национальный парк

Цель создания национального парка — обеспечение сохранности и восстановление природных комплексов, лечебно-рекреационного потенциала и инфраструктуры Кисловодского курортного парка, а также исключение возможности злоупотреблений с земельными участками на его территории.

Важнейшие лечебные и рекреационные ресурсы парка — это особо благоприятные климатические условия, углекислые минеральные источники Кисловодского месторождения, высокая ионизация воздуха, который насыщен фитонцидами, выделяемыми специально подобранными древесными породами растений, разветвлённая сеть терренкурных дорожек общей протяжённостью около 90 км, развитая инфраструктура.

Принятое решение создаёт правовые основания для обеспечения режима особой охраны природных комплексов и объектов на территории национального парка «Кисловодский».

Читайте также: В 2016 году в России будет создан национальный парк «Кисловодский»