Якутск, 7 июня, 2016, 09:26 — ИА Регнум. По сравнению с прошлым годом навигационные тарифы в Якутии стали выше на 5−12%, но только по некоторым направлениям реечных перевозок. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Госкомцен республики, есть маршруты, где тарифы снизились или остались на прежнем уровне.

Паром на реке Лене

При этом в ведомстве подчёркивают, что в 11-ти районах республики, где летом отсутствуют другие виды транспорта, кроме речного, билеты субсидируются. Сумма дотации на перевозку пассажиров по социально значимым речным линиям, выделяемая из средств республиканского бюджета, в этом году составила 39 064 тыс. рублей. Данная Программа охватывает 11 районов (Абыйский, Булунский, Жиганский, Ленский, Кобяйский, Томпонский, Нюрбинский, Олекминский, Усть-Алданский, Усть-Майский, Усть-Янский, Хангаласский).

Пассажиры социально значимых речных рейсов оплачивают в среднем 53% от экономически обоснованного тарифа, остальные 47% возмещаются из республиканского бюджета. Кроме того, стоимость проезда ребенка от 5 до 10 лет по всем маршрутам будет составлять 50% от тарифа для взрослого пассажира. Проезд для детей младше 5 лет — бесплатный.

Напомним, с 1 января 2016 году в республике были повышены авиатарифы, в среднем на 13%. Основными факторами роста тарифа являются изменения стоимости авиационного топлива, достигающего в структуре расходов авиакомпаний до 30%, изменение аэропортовых сборов, плата за аэронавигационное, метеорологическое обеспечение и затраты на поддержание летной годности, пояснили в Госкомцен республики. Билеты для тех территорий, где отсутствуют другие виды транспорта, также частично субсидируются из регионального бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, Восточно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства при местных авиаперевозках пассажиров и багажа, осуществлявшихся в Иркутской области и Якутии. Основанием для начала проверки стала информация о 300%-ных накрутках при формировании тарифов на перелёты по территории этих регионов, изложенная в документальном фильме «Авиабилетная аномалия».

Читайте также: Транспортная прокуратура проверит законность накруток на билеты в Якутии