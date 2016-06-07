Берлин, 7 июня, 2016, 09:20 — ИА Регнум. Футболист мюнхенского футбольного клуба «Бавария» Себастьян Роде заключил контракт с дортмундской «Боруссией», сообщается на официальном сайте клуба.

gallerily.com Себастьян Роде

Контракт рассчитан на четыре года. Сумма, в которую «Боруссии» обошелся трансфер футболиста, пока не сообщается.

После подписания контракта Себастьян Роде заявил, что с детства является болельщиком «Боруссии» и поклонником тренерского искусства Томаса Тухеля.

В прошедшем сезоне Себастьян Роде отыграл в составе «Баварии» 17 матчей, в ходе которых забил один гол. Футболист является двукратным чемпионом Германии.