Себастьян Роде переходит из «Баварии» в «Боруссию»
Берлин, 7 июня, 2016, 09:20 — ИА Регнум. Футболист мюнхенского футбольного клуба «Бавария» Себастьян Роде заключил контракт с дортмундской «Боруссией», сообщается на официальном сайте клуба.
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Себастьян Роде
Контракт рассчитан на четыре года. Сумма, в которую «Боруссии» обошелся трансфер футболиста, пока не сообщается.
После подписания контракта Себастьян Роде заявил, что с детства является болельщиком «Боруссии» и поклонником тренерского искусства Томаса Тухеля.
В прошедшем сезоне Себастьян Роде отыграл в составе «Баварии» 17 матчей, в ходе которых забил один гол. Футболист является двукратным чемпионом Германии.