Канберра, 7 июня, 2016, 09:11 — ИА Регнум. Регулярное употребление в пищу хлебных изделий положительно сказывается на продолжительности жизни. Это связано с наличием в хлебе клетчатки, пишет The Journals of Gerontology.

Хлеб

Исследование, позволившее сделать такие выводы, провели австралийские учёные. Научный эксперимент организовали специалисты Уэстмидского института медицинских исследований и Сиднейского университета.

Исследование проводилось на протяжении десяти лет. В нём участвовали 1600 человек от 49 лет и старше. При этом обязательным условием было отсутствие у добровольцев каких-либо сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии.

В итоге учёные доказали, что у 15,5% участников эксперимента отмечаются признаки «успешного старения», то есть их физическая форма и здоровье находятся в полном порядке. Учёные связали такие результаты с регулярным употреблением этими людьми хлебной продукции с большим содержанием клетчатки. Такие люди меньше всего проявили склонность к депрессии, гипертонической болезни, диабету и другим серьёзным патологиям.