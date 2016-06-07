Москва, 7 июня, 2016, 09:10 — ИА Регнум. Сегодня, 7 июня, ночью район Маканис-эд-Дувайри в городе Алеппо был накрыт шквальным огнём боевиков со стороны населённого пункта Кафер-Хамра. По сообщению представителя российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики, продолжительный обстрел велся из РСЗО, ствольной артиллерии, миномётов и зенитных установок.

elitefon.ru Обстрел

«Несмотря на начавшийся 6 июня священный для всех мусульман месяц Рамадан, террористические группировки обстреливают в разных районах города и его окрестностях не только позиции правительственных войск, курдского ополчения, но и жилые кварталы. Количество жертв среди мирного населения продолжает увеличиваться», — говорится в официальном сообщении Минобороны РФ.

В течение суток массированным обстрелам террористов и другие районы в городе Алеппо.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 июня в районе города Алеппо проходили ожесточенные бои. В частности, сражения были в квартале Шейх-Максуд, который накануне боевики обстреляли из артиллерии, минометов и РСЗО. В результате обстрела около ста мирных жителей погибли.