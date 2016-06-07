Москва, 7 июня, 2016, 08:59 — ИА Регнум. Законопроект, предполагающий введение уголовной и административной ответственности за систематическое предоставление помещений для проведения азартных игр без лицензии, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июня.

ИА REGNUM Госдума

Поправками в УК за незаконные организацию и проведение азартных игр, в том числе за систематическое предоставление помещений для такой деятельности предлагается установить нижние пределы основного наказания в виде штрафа. Также предлагается предусмотреть уголовную ответственность за организацию и проведение азартных игр без полученной в установленном порядке лицензии на организацию и проведение азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах вне игорной зоны и за систематическое предоставление помещений для этих целей.

Поправками в КоАП предлагается установить административную ответственность за организацию и проведение азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах без лицензии, а также за предоставление помещений для незаконных организации или проведения азартных игр для юридических лиц.