Москва, 7 июня, 2016, 08:56 — ИА Регнум. Brent смогла продолжить рост, коснувшись отметки 50,82 долл./барр., благодаря общему снижению спроса на американскую валюту. Однако дальнейшее движение вверх все так же затруднено, и, похоже, впереди у актива новый этап испытаний, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

ИА REGNUM Нефть

«Саудовская Аравия снизила цены на свою нефть в Европе. Понижение цен стало неожиданностью, так как обычно во втором полугодии после завершения периода ремонтов НПЗ спрос на сырье растет. Здесь явно прослеживается политическая подоплека — борьба с Россией за рынок сбыта. Таким образом, не исключено, что в ближайшие месяцы можно будет вновь увидеть рекордные отметки объемов поставок, а, значит, Brent все же вернется ниже 50 долл./барр. в течение ближайших недель», — пояснила Афанасьева.

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«На сегодня, 7 июня, главный тест состоится под конец американской сессии — публикация данных Американского института нефти (API) позволит рынку прогнозировать и результаты отчета Минэнерго. Если все же будет отмечено резкое сокращение объемов запасов, Brent может сделать попытку подойти к 52,00», — предположила эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня мировые цены на черное золото демонстрируют отрицательную динамику, однако эталонная нефть марки Brent ниже $50 за баррель не опускается. Так, по состоянию на 07:08 мск нефть сорта Brent стоит $50,37 за баррель, снизившись в цене на 0,34%. Нефть марки WTI в Нью-Йорке к этому часу торговалась на отметке $49,55 за бочку (— 0,28%).