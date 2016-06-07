Вашингтон, 7 июня, 2016, 08:54 — ИА Регнум. Американский боец смешанных единоборств Кимбо Слайс скончался в США в возрасте 42 лет. Известно, что незадолго до смерти спортсмен попал в больницу в тяжёлом состоянии, сообщает портал MMAJunkie.

mmafrenzy.com Кимбо Слайс

Госпитализация Слайса произошла накануне, 6 июня. Пациент обратился к врачам из-за боли в груди. Спустя некоторое время спортсмен скончался, но причины его смерти не называются, передаёт спортивный телеканал ESPN.

Кончину спортсмена прокомментировал президент Bellator (американская организация по ММА) Скотт Кокер.

«Мы все шокированы и опечалены опустошительной и несвоевременной потери Кимбо Слайса, любимого члена семьи Bellator», — сказал он.

Напомним, что настоящее имя Кимбо Слайса — Кевин Фергюсон. В 2007 году состоялся его дебют на профессиональном ринге ММА (смешанные боевые искусства). В 2011 году — на боксёрском ринге в супертяжёлом весе.