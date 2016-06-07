Вашингтон, 7 июня, 2016, 08:41 — ИА Регнум. Режим чрезвычайного положения (ЧП) в американском штате Флорида введен из-за приближающегося тропического шторма «Колин». Соответствующий указ подписан губернатором штата Риком Скоттом.

wjct.org Флорида. Вид с орбиты

«Сегодня (7 июня) губернатор Рик Скотт издал указ (16−136), объявив чрезвычайное положение в 34 округах штата Флорида, — цитирует губернатора RT. — Эта мера принята в рамках подготовки к удару тропического шторма «Колин».

По распоряжению главы штата, в состояние повышенной готовности были приведены 6 000 резервистов Национальной гвардии, а также сформирована оперативная группа в составе 250 человек, которая будет отвечать за своевременное закрытие автодорог, проработку альтернативных маршрутов движения и регулировку движения.

Отметим, что режим ЧП будет действовать до тех пор, пока тропический шторм «Колин» не покинет пределы штата.

По данным Национальной метеорологической службы США, к настоящему времени на юге Флориды уже выпало порядка 12,7 см осадков, а скорость ветра там достигает 80,5 км/ч.