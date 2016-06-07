Москва, 7 июня, 2016, 08:40 — ИА Регнум. Пара USD/RUB продолжила умеренно двигаться вниз, причем получая поддержку со стороны сразу двух факторов: цен на нефть и позиции доллара США, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

ИА REGNUM Доллар

«Стоит отметить, что сложившаяся на текущий момент ситуация очень переменчива. Рынок очень внимательно следит за всеми поступающими экономическими отчетами, так как именно они позволят ему понять, насколько ФРС готова к дальнейшему ужесточению монетарной политики. Последние показатели рынка труда стали ударом для поклонников доллара, однако надежда на повышение еще не до конца убита», — пояснила Афанасьева.

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«Если ближайшие отчеты все же окажутся сильными, а комментарии официальных представителей будут все так же агрессивны, USD/RUB может вновь вернуться выше 66,00 в считаные часы», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк РФ установил официальные курсы валют на 7 июня. Стоимость доллара уменьшилась на 6,35 копейки — до 65 рублей 79 копеек. Евро же поднялся на 12,97 копейки и достиг отметки 74 рубля 69 копеек. Цена на нефть марки Brent снизилась на 0,18% и составила 50,44 доллара за баррель