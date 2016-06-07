Бразилиа, 7 июня, 2016, 08:43 — ИА Регнум. Министр спорта Бразилии Леонардо Пиччиани не считает вирус Зика весомой причиной для отмены Олимпиады, сообщает The Telegraph.

consumer.healthday.com Вирус Зика

По его словам, число заболевших постоянно снижается, а к открытию Олимпийских игр оно приблизится к нулю. Кроме того, министр отметил, что в Рио-де-Жанейро было проведено 43 тестовых соревнования с участием 7000 спортсменов, и не произошло ни одного случая заражения вирусом Зика.

Правительство Бразилии подчеркивает, что работает в постоянном контакте с Всемирной организацией здравоохранения и принимает все возможные меры для борьбы с лихорадкой Зика.

Тем не менее ранее представители ВОЗ заявляли, что определить необходимость переноса Олимпийских игр из Бразилии должна специальная комиссия.

Лихорадка Зика — острая инфекционная болезнь, передающаяся человеку через комаров. Вирус наиболее опасен для женщин в период беременности, так как может вызвать у ребёнка микроцефалию и нарушения функций головного мозга, умственную отсталость и нарушения слуха и зрения.

Напомним, Олимпийские игры должны пройти в Бразилии с 5 по 21 августа 2016 года