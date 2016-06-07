Южно-Сахалинск, 7 июня, 2016, 08:40 — ИА Регнум. С 4 июня выросли цены на два сорта топлива на автозаправках «Роснефти» в Сахалинской области, это произошло впервые с января этого года, сообщает 7 июня «Сахалин.инфо».

Бензин

Теперь автомобилистам приходится платить чуть больше, чем в предыдущие месяцы, за бензин сортов «Регуляр-92» и «Нормаль-80». Первый подорожал на 30 копеек по всему региону, его цена на большинстве АЗС составляет 40,2 руб. за литр. Второй стал стоить на 50 копеек дороже, обходясь водителям в 37 рублей за литр на большей части АЗС.

Стоимость дизельного топлива и самых дорогих марок бензина «Супер-98» и «Премиум-95» осталась неизменной. Ранее, в январе этого года, цены на некоторые марки бензина на АЗС «Роснефти» в регионе снизились на 30 и 50 копеек.

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