Кызыл, 7 июня, 2016, 16:02 — ИА Регнум. Политтехнолог и этнограф Борис Мышлявцев, уже длительное время проживающий в Туве и изучающий местную культуру, сделал серию записей-зарисовок, посвященных городу Кызылу — столице республики, расположенной на границе России с Монголией.

Борис Мышлявцев Кызыльский Шанхай. Девочка с котиком

Тува — одно из последних территориальных приобретений СССР — она вошла в состав страны в 1944 году. Впрочем, до этого, в 1914 году, Тува уже добровольно входила в состав России. Тогда она называлась Урянхайским краем. После октябрьских событий 1917 года Тува получила самостоятельность и стала называться Тувинской Народной Республикой. В 1941 году эта страна стала первой, объявившей войну гитлеровской Германии в ответ на нападение нацистов на СССР.

Сейчас в Туве проживают более 315 тыс. человек, большинство из них — тувинцы (82%). Доля русских составляет 16,3%.

Здесь типичная горная экономика, зона рискованного земледелия, и оно, как и в соседнем Алтае и Монголии, практически не развито. Основу сельского хозяйства составляет животноводство. В регионе большие залежи полезных ископаемых, однако их добыча затруднена из-за слабости инфраструктуры. Власти республики заявляют, что решение инфраструктурных проблем является одной из первоочередных задач.

Большинство населения региона живет в городах, а Кызыл — крупнейший тувинский город, здесь насчитывается 114 тыс. человек. На контрастах, которые здесь можно наблюдать, хорошо видны драмы и проблемы постсоветского, или постимперского — как вам будет угодно, развития страны.

Предлагаем читателям ИА REGNUM ознакомиться с зарисовками Бориса Мышлявцева о столице этого сурового края.

Борис Мышлявцев Кызыл. «Две сестры»

«Две сестры»: смысл постсоветской Тувы. На фото две одинаковые девятиэтажки в районе девятой школы. Почему же у девятиэтажек разная высота? Дело в том, что одну успели достроить до девятого этажа до распада СССР, а вторую — не успели. Достроили как смогли (а многие дома — и совсем не смогли). Вот и почти все остальное (инфраструктурное и важное для людей) в Туве примерно так. Или нет?

Борис Мышлявцев Кызыл. Царит бетонная свобода

Дом 37 по улице Лопсанчапа. «Как вы думаете, почему люди забетонировали окна в своих квартирах?» — спрашивает автор своих читателей в Facebook. Среди версий — сквозняки и хулиганы, которые регулярно выбивали стекла.

Борис Мышлявцев Кызыл. Школа №9

Кызыл, школа №9, «национальная». «Интересно, что в детсадах и школах Кызыла большинство родителей хотят отдать ребенка в русскую группу или русский класс (при этом там может и не быть русских учащихся, имеется в виду, что образование будет на русском языке). Но при этом есть и национальные школы, образование в них, насколько я знаю, вполне нормальное», — пишет Мышлявцев.

Борис Мышлявцев Кызыл. Бульвар

Ангарский бульвар. «Почему, ну почему ЭТО называется БУЛЬВАРОМ?»

Как и в любом другом относительно крупном городе, в Кызыле есть свой «Шанхай». По наблюдениям Бориса Мышлявцева, есть в кызылском «шанхае» «нормальная часть», «островки цивилизации», но есть и натуральные трущобы.

Вот это, например, «нормальная часть» микрорайона.

Борис Мышлявцев Кызылский шанхай

Детский сад так и вовсе выглядит «островком цивилизации».

Борис Мышлявцев Кызыл. Детсад как островок цивилизации

Ну, а есть, к сожалению, и трущобы. «Блошиный конец» в Королевской Гавани — криминальный трущобный райончик, где узенькие улочки завалены мусором. Смотрящие сериал «Игра престолов» понимают, о чем я. В кызылском районе Шанхай можно играть ролевую игру по мотивам Блошиного конца. Не верится, но такие улицы существуют реально, без всяких фэнтези. А ведь на этих улицах проходит жизнь сотен детей! Какая картина мира формируется у них? Вот представьте, вы родились, и с самого рождения видите в основном вот это», — пишет автор.

Борис Мышлявцев Кызыл. Трущобы

Впрочем, в комментариях к записи читатели указывают, что такое можно найти в любом городе России. Борис и не спорит: «Согласен, это не уникально».

Борис Мышлявцев Кызыл. Улица 60 Богатырей

Школа №5. «Мне говорили, что она является крупнейшей школой в России. Если считать Россию европейской страной, то эта школа является одновременно и крупнейшей в Европе. Для сравнения: в Лондоне только планируют построить крупнейшую школу, рассчитанную на 800 учащихся, а в кызылской школе №5 — более 2,7 тыс. учеников! Еще для сравнения, про Москву: там планируют построить самую большую в Москве школу к 2018 году, в этой школе будет около 2,1 тыс. школьников и детсадовцев… Конечно, этот кызылский рекорд не должен вызывать радости: школа вовсе не строилась как самая большая в России, — отмечает Борис Мышлявцев. — В советское время там было примерно в пять раз меньше учеников. То есть школа просто переполнена. И я не думаю, что винить в этом можно местные власти, при президенте Ооржаке там даже дополнительный корпус построили для начальных классов. Вроде стандарты образования федеральный центр контролирует, нет?»

Борис Мышлявцев Кызыл. Крупнейшая школа России и Европы

В Кызыле все школы примерно так же переполнены, продолжает он. «Ориентировочно, для приведения к общероссийской норме нужно построить в городе хотя бы 5−6 школ и уже в следующем году, но об этом даже и речи нет», — сетует Мышлявцев.

Надувной спорткомплекс в микрорайоне Южный. «Когда его надували много лет назад, я думал: ну что за ерунда? Что за надувательство? Через год ведь сдуется… И вот факты: все эти годы спорткомплекс работает. Дети катаются на коньках и так далее. Потом я увидел такой же в точности спорткомплекс в центре Кемерово».

Борис Мышлявцев Кызыл. «Надувательство» оказалось стойким

Тувинский соцреализм, позднесоветский: пересечение ул. Московской и Ангарского бульвара. В советское время это был первый дом по пути из аэропорта в город.

Борис Мышлявцев Кызыл. Позднесоветский тувинский соцреализм

«Обратите внимание: над женщиной, видимо, символизирующей Туву, — колесо Сансары. В 1920-е для Монголии, Бурятии и Тувы советские политтехнологи придумали идеологему: «Учение Будды и Маркса — едины». Такие лозунги носили на демонстрациях. Затем буддизм полностью «зачистили». И вот на излете советской эпохи произошло своеобразное «возвращение к корням». Советское государство сделало роспись с Колесом Сансары».

Борис Мышлявцев Кызыл. Улица Московская

Улица Московская. «В Москву, в Москву!» — кричали чеховские три сестры. В Томске есть Московский тракт, он был путем в Москву в XIX веке. А ул. Московская была самым коротким путем из Тувы в Москву в веке XX. «Если бы чеховские сестры жили сейчас, то желая «в Москву» им пришлось бы для начала кричать «В Абакан! В Абакан!». И уже из Абакана они могут лететь, куда им там угодно. Вот набираю сейчас в инете: «купить билет Кызыл — Москва», и робот отвечает: «попробуйте взять билеты из другого города». Не существует больше прямых рейсов в Москву. Улицу Московскую можно уже переименовать как не отвечающую реалиям. Не удивляет поэтому, что в каком-то там рейтинге Тува заняла последнее место по туристической привлекательности… В принципе, долететь из Кызыла до Москвы можно с пересадками и за цену не менее 20 тыс. рублей. Но за эти же деньги из Москвы можно долететь до Таиланда, вот вам и туристическая привлекательность. Из Новосибирска в Кызыл — билет стоит 6500 рублей (расстояние по прямой — 700 км). Вот вам и рыночное общество. Тува этому обществу явно не очень интересна», — делает вывод автор записи.