Вашингтон, 7 июня, 2016, 08:36 — ИА Регнум. В числе людей, которые понесут гроб с телом знаменитого боксёра Мохаммеда Али, скончавшегося на 76-м году жизни, будут актёр Уилл Смит и бывший чемпион мира по боксу Леннокс Льюис, сообщает Agence France-Presse.

mozzartsport.com Мохаммед Али

Одной из причин участия в церемонии Смита является то, что актёр исполнил роль знаменитого боксёра в киноленте «Али», снятой Майклом Манном в 2001 году. Гроб знаменитого спортсмена будут нести восемь человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 75-летний Али скончался в городе Финиксе (штат Аризона, США). Похороны пройдут 10 июня в родном городе Али — Луисвилле (штат Кентукки, США). Тело в Луисвилл было доставлено накануне, 6 июня.

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