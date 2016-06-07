Вашингтон, 7 июня, 2016, 08:24 — ИА Регнум. Мировые цены на черное золото демонстрируют отрицательную динамику, однако эталонная нефть марки Brent ниже $50 за баррель не опускается. Об этом свидетельствуют данные торгов.

ИА REGNUM Нефть

Так, по состоянию на 07:08 мск нефть сорта Brent стоит $50,37 за баррель, снизившись в цене на 0,34% .

В свою очередь, нефть марки WTI в Нью-Йорке к этому часу торговалась на отметке $49,55 за бочку (— 0,28%).

2 июня глава ОПЕК Абдалла Салем аль-Бадри на заседании представителей стран — членов ОПЕК в Вене сообщил, что мировому сообществу стоит ожидать «лучшей цены на нефть».

По его словам, плохие времена закончились — улучшается цена и рынок нефти.

«Плохой период закончился, теперь я жду лучшей цены», — сказал аль-Бадри.

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