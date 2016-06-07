Лондон, 7 июня, 2016, 08:19 — ИА Регнум. Британские археологи выдвинули новую гипотезу причины переноса Стоунхенджа из Уэльса в Уилтшир, где он и находится по сей день, сообщает The Telegraph.

Стоунхендж

Археолог Майк Паркер-Пирсон из Университетского колледжа Лондона считает, что Стоунхендж перенесли на его нынешнее место древние валлийцы, так как он являлся для них воплощением захоронения умерших предков. Ученый считает, что на старом месте Стоунхендж выполнял ритуальную функцию места захоронения умерших и при переселении валлийцев в другие области современной Англии они просто перенесли его с собой.

Происхождение камней Стоунхенджа из Уэльса было доказано в декабре прошлого года. Наиболее тяжелые камни памятника, возведенного от четырех до пяти тысяч лет назад, весят до 40 тонн.

Предназначение и история возникновения Стоунхенджа до сих пор точно не установлены.