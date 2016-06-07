Белокуриха, Алтайский край, 7 июня, 2016, 08:15 — ИА Регнум. На месте лесных троп, ведущих к урочищам Сухая Грива и Осиновка в Смоленском районе Алтайского края, появятся две новые автодороги с песчано-гравийным полотном. Их созданием займется АО «Курорт Белокуриха» в рамках развития туристического кластера «Белокуриха-2», — сообщает сегодня, 7 июня, официальный сайт Алтайского края.

официальный сайт Алтайского края Алтайские красоты сделают более доступными для туристов: дорога на Белокуриху-2

Для строительства выделят два лесных участка общей протяженностью 19,8 километра. Это существенно повысит пожарную безопасность белокурихинских лесных массивов, поскольку по ним будет проще добираться к местам возгораний. Кроме того, новые дороги откроют туристам, путешествующим на автомобиле, те красоты Алтая, которые раньше были абсолютно недоступны, — поясняют в Главном управлении природных ресурсов и экологии Алтайского края.

Как уже сообщало ИА REGNUM, новому проекту «Белокуриха-2» уделяют большое внимание не только региональные власти. Его реализация предполагает создание современных санаторно-курортных комплексов с размещением до 4,5 тысячи человек. Помимо этого, инвесторы обеспечивают необходимую инженерную и транспортную инфраструктуру. Уже построена современная дорога, идет газификация курорта. Этим летом в Белокурихе соберется президиум Госсовета и обсудит меры по повышению инвестиционной привлекательности санаторно-курортного комплекса в России.