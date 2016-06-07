Москва, 7 июня, 2016, 08:16 — ИА Регнум. Инфляция в России по итогам мая не превысила апрельский показатель, сохранившись на уровне 0,4%. При этом её годовой уровень составил 7,3%, сообщили в пресс-службе Росстата.

ИА REGNUM Рубль

Отмечается, что в годовом выражении инфляционной показатель остаётся на уровне 7,3% в течение трёх последних месяцев. За период с января по май 2016 года инфляция составила 2,9%, для сравнения: в аналогичный период прошлого года показатель равнялся 8,3%.

«В мае в 5 субъектах Российской Федерации потребительские цены на товары и услуги выросли на 0,8% и более, из них в Иркутской области — на 0,9% в результате увеличения цен на услуги и непродовольственные товары на 1,6% и 1,0% соответственно», — сообщили в пресс-службе.

Для Москвы этот показатель за май составил 100,7%, при том, что с начала года он равнялся 103,5%. В Санкт-Петербурге индекс потребительских цен равен в мае 100,1%, а с начала года — 103,2%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за апрель инфляция составила 0,4% — она замедлилась с 0,5% в марте до 0,4% в апреле, в годовом выражении осталась на уровне марта — 7,3%.

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