Москва, 7 июня, 2016, 08:15 — ИА Регнум. В Московском регионе в течение второй недели июня будет дождливо и прохладно, причиной тому служат циклоны, пришедшие в центр Европейской России, сообщает Гидрометцентр.

Иван Шишкин. Дождь в дубовом лесу. 1891

В первую половину недели в Москве и Подмосковье будет облачная погода с прояснениями, небольшой дождь. По ночам температура не поднимется выше +8 градусов.

Во вторник, 7 июня, температура воздуха в Москве будет от +12 до +14 градусов, ветер северный 5−10 м/с, местами с порывами до 15 м/с. В ночь на среду, 8 июня, в области возможны заморозки до — 2 градусов. Днем в столице от +13 до +15 градусов, ветер западной четверти 5−10 м/с.

Вторая половина рабочей недели будет чуть теплее, с 9 по 11 июня воздух в Москве прогреется от +14 до +19 градусов, будет облачно, возможны дожди, в четверг возможны грозы и порывистый ветер до 17 м/с.