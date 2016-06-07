Якутск, 7 июня, 2016, 08:15 — ИА Регнум. По ходатайству следователя бывший заместитель министра внутренних дел Якутии Николай Мамчур, подозреваемый в попытке изнасилования подчинённой, заключён под домашний арест. Такое решение принял Якутский городской суд, установивший для обвиняемого полковника меру пресечения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе инстанции.

Михаил Нестеров. Домашний арест. 1883

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С ходатайством в суд обратился следователь по особо важным делам Следственного управления СК РФ по Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудница следственного управления МВД Якутии в апреле обратилась в региональное отделение СК РФ с заявлением о том, что её пытался изнасиловать начальник, заместитель министра внутренних дел, глава СУ МВД республики Николай Мамчур. Позже в этом деле появилась вторая потерпевшая, также заявившая, что её пытался изнасиловать начальник. После этих заявлений Николай Мамчур подал в отставку и пытался покончить жизнь самоубийством.