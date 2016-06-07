Токио, 7 июня, 2016, 08:14 — ИА Регнум. Сразу несколько групп японских ученых из Института естественных наук «Рикэн», Университетов Киото и Осаки, а также Медицинского центра Кобэ, в начале 2017 года планируют провести клиническое исследование по трансплантации индуцированных стволовых клеток (iPS-клеток) от одного человека к другому, сообщил телеканал NHK.

privateeyeinvestigation.com Сетчатка

Эксперимент будет проведен на тканях сетчатки глаз, выращенных на основе iPS-клеток. Их пересадят человеку, страдающему от возрастной макулярной дегенерации. Донором станет другой человек, особый тип иммунитета которого позволяет его клеткам прижиться в любом организме.

Японские ученые полагают, что если клетки выращивать заранее и хранить в специальном банке, то производство необходимых iPS-клеток в таком случае займет меньше времени и обойдется дешевле. Сейчас для такой операции требуется не менее 10 месяцев, а стоимость операции равна нескольким сотням тысяч долларов.

Стоит отметить, что регенеративная медицина объявлена в Японии одним из приоритетных направлений развития науки.