Урумчи, Китай, 7 июня, 2016, 07:41 — ИА Регнум. Исследователи из Урумчи — столицы Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР опубликовали новые результаты исследования в области генной инженерии. Китайским ученым удалось, используя технику CRISPR/Cas9, извенить цвет шерсти у эмбрионов овец.

joemonster.org Рыжая овца

Работая с ДНК животных, ученые достигли определенных успехов в моделировании различных параметров окраса. В частности, рожденные в марте ягнята получили окрас, точно повторяющий окрас собак породы далматинец. Успешно проведены эксперименты по получению нехарактерных для шкуры овец цветов — кофейного и рыжего, пишет «Сина синьвэнь».

В настоящий момент все рожденные ягнята находятся под пристальным наблюдением исследователей. Как сообщили ученые, овцы полностью здоровы. Ранее ученые смогли добиться похожего результата в экспериментах над мышами.

По словам руководителя группы исследователей Лю Минцзюня, обнаружив ключевой ген, отвечающий за окрас животного, ученые смогли работать с ним, изменяя цвет шкуры овцы.

В конце 2015 г. китайские ученые вывели новый генетически модифицированный вид овец, которые отличаются количеством мышечной массы и более быстрым ростом шерсти. Пока исследователи не обнаружили проблемы в развитии генно-модифицированных овец.

Технология CRISPR/Cas9 появилась в 2007 г. Она позволяет редактировать гены живого организма, заменяя поврежденные участки генома. Методика до сих пор остается малоизученной, применение ее к людям, по мнению специалистов, будет возможно спустя несколько десятилетий активного изучения технологии.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в конце 2015 г. британский журнал Nature опубликовал список 10 самых выдающихся ученых года. В шорт-лист вошли представители различных отраслей науки. Одним из самых влиятельных ученых в этом году стал генетик из КНР Хуан Цзюньцзю, чье исследование об изменении генома эмбриона человека вызвало ожесточенные дебаты в академических кругах.