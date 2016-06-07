Барнаул, 7 июня, 2016, 07:34 — ИА Регнум. В Барнауле пресечена деятельность незаконного игорного заведения. В течение месяца оно работало в цокольном этаже одного из административных зданий краевого центра, где были размещены пять игровых автоматов. Подробности сегодня, 7 июня, сообщает старший помощник руководителя СУ Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Ольга Чеснокова.

Пресс-служба УМВД Троих барнаульцев будут судить за организацию казино

По данным следствия, для организации подпольного казино 32-летний барнаулец в феврале 2016 года привлек двух своих знакомых: работали они в качестве администраторов игорного зала.

«Денежные средства, полученные в результате проведения незаконных азартных игр, руководитель преступной группы распределял между ее участниками в размере 2 тысяч рублей за сутки. Оставшиеся денежные средства, полученные от игровой деятельности, он обращал в свою пользу», — пояснила следователь Натальа Назаренко. По ее словам, проведение азартных игр было пресечено сотрудниками полиции в марте этого года, а игровое оборудование изъято.

Как уже сообщало ИА REGNUM, за пять месяцев 2016 года следственным управлением СКР по Алтайскому краю было возбуждено 7 уголовных дел данной категории.