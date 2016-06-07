Омск, 7 июня, 2016, 07:31 — ИА Регнум. В Омске необходимо ускорить темпы дорожных работ. Такое решение было принято на заседании областного штаба по подготовке к 300-летию Омска под руководством заместителя председателя регионального правительства Станислава Гребенщикова.

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Уточняется, что до юбилея города (в срок до 20 июля) предстоит привести в порядок 21 дорогу, в том числе объекты «гостевого маршрута» и наиболее проблемные дороги, выбранные омичами в результате опроса. Напомним, на эти цели из регионального дорожного фонда выделено 643 млн рублей.

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Станислав Гребенщиков провел объезд объектов в выходные дни и «остался недоволен низкой интенсивностью и организацией работ». «Он рекомендовал ускорить темпы, активнее работать по выходным, организовать график в две смены, чтобы успеть отремонтировать 21 дорогу к юбилею города и освоить большой объем дополнительных средств», — говорится в сообщении облправительства.

«Завтра мы оформляем соглашение с Росавтодором о выполнении дорожных работ на выделенные правительством России 750 млн рублей, из которых 500 млн рублей пойдет на городские дороги, остальное на сельские. Кроме того, муниципалитеты получат субсидии в объеме 200 млн рублей. И Омск может по результатам конкурса получить еще 100 млн рублей на ремонт дорог, и по 50 млн рублей на их содержание и приобретение дорожной техники», — заявил Станислав Гребенщиков.

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В областном правительстве отметили, что в 2016 году город Омск получит в 3,5 раза больше средств, чем в прошлом году: «Важно успеть их вовремя освоить».

На сегодняшний день ремонт ведется на 13 дорожных объектах. В полном объеме выполнены работы на Соборной площади, площади Победы, участках улиц Интернациональной и Ленина (нанесение дорожной разметки намечено на 6 июня). На Иртышской набережной, улице 3-я Енисейская выполнено фрезерование, уложен выравнивающий слой асфальтобетона и ведется укладка верхнего слоя.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Омск этой весной прославился на всю страну из-за плохих дорог. В ходе прямой линии жительница города рассказала президенту РФ Владимиру Путину о проблемах с городскими дорогами. После этого местные чиновники пообещали оперативно исправить ситуацию.